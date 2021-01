Calcio: in Serie D bella vittoria interna dell'Imperia nel derby ligure contro il Vado, segna Donaggio

IMPERIA-VADO 1-0

RETE: 59’ Donaggio (I)

IMPERIA: Dani; Gandolfo, Virga, Scannapieco, Malandrino; Gnecchi, Sancinito, Giglio cap.,; Sassari (89’ Malltezi) Donaggio, Martelli (65’ El Khayari). All.: Lupo

VADO: Luppi; Gulli, Vavassori (63’ Alberto), Bernardini, Gallotti cap., Tissone, Dagnino (77’Chicchiarelli) , Taddei, D’Antoni, Boiga, Corsini (55’ Bagicalupo). All.: Francomacaro

AMMONITI: Gulli , Corsini, Tissone (V), Martelli, Sancinito (I)

ESPULSI: 55’ Gulli (V)

NOTE: Recupero: nel primo tempo 2’, nel secondo tempo 4’

PRIMO TEMPO

10’ prima buona occasione Imperia: punizione di Sancinito dal vertice dell’area, Donaggio viene anticipato di un soffio

20’ intervento dubbio sulla linea dell’area ospite: Giglio, contrastato su pallone a campanile, cade ma per l’arbitro si può continuare

23’ Angolo di Sancinito, Giglio attacca e viene generato un flipper che termina con un rinvio a spazzare del Vado

30’ Il cross di Sancinito trova Donaggio ma il colpo di testa viene fermato da un grande intervento di Luppi

32’ situazione confusa in area nerazzurra: in uscita Dani non trattiene ma a sfera viene allontanata dalla difesa. Il portiere sembrava aver subito una carica

36’ bel contropiede dell’Imperia condotto da Virga, poi Donaggio va al cross per Giglio che scarica debolmente sul fondo.

40’ buona azione di Sassari che crossa dal fondo ma Luppi blocca in più tempi

42’ discesa di Martelli sulla sinistra ma il pericolo viene sventato dalla difesa ospite

45’ + 2’ Dani risponde con i pugni al bolide centrale di Taddei

SECONDO TEMPO

54’ Martelli imbuca per Sassari, il suo cross viene fermato da un grande intervento

55’ ESPULSO GULLI (Vado). Brutto intervento su Giglio e l’arbitro estrae il secondo giallo

56’ Scannapieco raccoglie la ribattuta dentro l’area ma il suo tiro finisce molto alto

59’ GOL IMPERIA! Grande cross di Sassari, incornata vincente del bomber Donaggio

84’ tiro a giro di El Khayari che termina largo

85’ uscita col pugno di Dani che sventa il pericolo nato da una punizione nei pressi della bandierina

90’+4’ Finisce qua. Imperia batte Vado 1-0

Nel post partita ha parla Mister Lupo, contentissimo per i tre punti ottenuti oggi: “Questa vittoria ha un’importanza stratosferica. E’ bene guardare gara per gara: so cosa ci aspetterà nelle prossime settimane ma, per me, era fondamentale oggi. E’ il successo più importante della mia carriera, seppur breve fino ad ora. E’ stata la partita perfetta: abbiamo creato molto e concesso nulla. Poi la rete è stata splendida ed è firmata da uno degli attaccanti più forti che ho allenato. Le assenze erano pesanti ma abbiamo saputo reagire. Ringrazio davvero tutti: dalla società, ai tifosi, a chi è un po’ ai margini. Come Sassari, che ho oggi ha sfoderato una prestazione da applausi. Sul Vado? Per la rosa che hanno, non meritano la posizione di classifica attuale. Da Taddei al nuovo acquisto, che ho visto molto bene, sono giocatori di valore. Ma oggi avremmo battuto chiunque”.