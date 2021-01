Sanremo: tubo dell'acqua rotto in corso Inglesi, intervento di Vigili del Fuoco e dell'Amaie (Foto)

Un tubo dell’acqua è esploso, questa mattina in corso Inglesi dietro al Casinò, a Sanremo. Alcuni passanti hanno dato l’allarme e, sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area ed hanno chiamato l’Amaie.

In questo momento gli operai della partecipata matuziana stanno lavorando per risolvere al più presto il guasto che ha provocato qualche disagio agli utenti della zona. Il danno non sembra particolarmente grave e la situazione dovrebbe tornare a breve alla normalità.

(Foto di Tonino Bonomo)