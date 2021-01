Sanremo: domani gli studenti della 'Pascoli' tornano a 'casa', iniziato il lavoro di smontaggio dei moduli (Foto)

Domani gli studenti della ‘Pascoli’ torneranno a casa e sono già iniziati i lavori di smontaggio dei moduli abitativi che, dalla primavera 2019 li hanno ospitati sulla passeggiata Trento Trieste.

Il Comune ha affidato lo smontaggio, con una spesa da 74mila euro, alla Algeco Spa. Prima criticati, poi tutto sommato accettati e, infine, anche apprezzati, i moduli del Sud Est sono stati anche al centro di furenti polemiche politiche salvo poi essere pacificamente considerati una buona soluzione per ovviare all’indisponibilità della sede originaria della ‘Pascoli’.

Gli studenti della ‘Pascoli’ torneranno domani nella loro casa naturale dopo un anno e mezzo di ‘sfratto’ per via dei noti problemi strutturali. Il Comune, in collaborazione con l’Università di Genova, ha predisposto un massiccio intervento per riabilitare almeno i primi due piani della storica sede di corso Cavallotti che, ora, è pronta per riaccogliere gli studenti. I primi tornare saranno gli alunni delle medie poi, entro fine mese, torneranno anche le superiori.

La ‘Pascoli’ tornerà a essere sede naturale grazie ai lavori effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche, una scelta voluta dall’amministrazione. La questione ‘Pascoli’ era stata per settimane al centro delle cronache politiche locali specie quando l’amministrazione decise la sistemazione degli alunni nei tanto discussi moduli del Sud Est finanziati grazie all’intervento economico della benefattrice russa Elena Sivoldaeva.

Una soluzione che inizialmente aveva scatenato qualche polemica (alimentata anche dalla contemporanea campagna elettorale), salvo poi essere apprezzata da famiglie, alunni e personale scolastico.

(Foto di Tonino Bonomo)