Concorso pubblico per assistente amministrativo all'Asl 1 Imperiese: ecco i primi assunti

Sono 12, al momento, gli assunti a tempo indeterminato, nella posizione di Assistente Amministrativo (Categoria C) per il concorso pubblico indetto dall’Asl 1 Imperiese per un totale di 24 posti.

Si tratta di: Ilenia Rubaudo, Alice Cavassa, Claudia Panetta, Ambra Mazzini, Lidia Palombo, Daniela Vaccaro, Natalia Chiaraman, Ada Arnaldi, Giorgio Redigolo, Angelo Pugni, Francesca Cagliostro e Silvio Bellavita, rispettivamente classificati nelle posizioni n° 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 26 e 27 della graduatoria.

Per i neo assunti, che avevano partecipato ad un concorso pubblico per 24 posti nel 2018, è previsto un periodo di prova.