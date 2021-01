Calcio, Imperia. Chiarlone non sottovaluta il Vado: "Non è uno spareggio, ma è un match importante. Scannapieco - Torres? Felice che sia rimasto con noi"

Non sarà un vero e proprio derby quello di domani pomeriggio allo stadio "Ciccione", ma per vicinanza territoriale, protagonisti e posta in palio, il match in programma alle 15:00 tra Imperia e Vado rappresenterà un crocevia importante per entrambe le squadre.

Ne è profondamente convinto anche Cristiano Chiarlone, uomo mercato nerazzurro.

"E' ovviamente troppo presto per parlare di spareggio, ma sarà inevitabilmente una gara importante quella di domani pomeriggio. Il Vado è una nostra diretta concorrente per la salvezza e, guardando la classifica, ottenere i tre punti ci permetterebbe di rinforzare ulteriormente la nostra graduatoria, tenendo anche conto delle gare che le nostre avversarie dovranno recuperare.

Non avremo due elementi di profilo come Capra e De Bode, ma tutta la squadra è concentrata nel voler ottenere un risultato positivo. Non sarà certo una gara da fioretto, con tutta la pioggia che è caduta, serviranno gamba e cuore in un terreno che si preannuncia pesante".

L'ultimo pensiero va a Paolo Scannapieco, contattato dalla Torres la settimana scorsa:

"Ha ricevuta un'offerta importante ma ha deciso di rimanere con noi. Parliamo di un professionista e di un giocatore di qualità. Siamo davvero felici che abbia sposato la causa dell'Imperia".