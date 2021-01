Dovrebbero svolgersi in tempi piuttosto rapidi le elezioni calendarizzate per lunedì mattina per il rinnovo dele cariche del Comitato Regionale Ligure.

Ieri sera sono infatti scaduti i termini per la presentazione delle candidature e, oltre quella dell'attuale presidente in carica, non ne sono state presentate oltre.

Si aspetta quindi solo la ratifica ufficiale, ma da sabato mattina inizierà il nuovo quadriennio targato Giulio Ivaldi.