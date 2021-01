Vaccino Covid: sono arrivati nuovi pizza box in Liguria, dal 18 gennaio la somministrazione della seconda dose

Oggi sono arrivati nuovi vaccini Pfizer-BioNTech in Liguria dove si guarda con attenzione al momento del richiamo tra pochi giorni e a quella che sarà la seconda fase della campagna vaccinazioni. L’argomento è stato trattato nel consueto punto quotidiano di Regione Liguria dal presidente Giovanni Toti e da Barbara Rebesco, direttore della struttura complessa politiche del farmaco di Alisa e referente regionale per la logistica del vaccino Covid.

Nella giornata odierna, 17.550 nuove dosi, per 15 pizza box (questo il nome dato ai contenitori usati per il trasporto del vaccino ndr) sono state distribuite alla Liguria. Si aggiungono alle oltre 18mila della settimana scorsa e si sommeranno al prossimo carico di dosi previsto, l’11 gennaio.

“Dal 18 gennaio potremo cominciare alla somministrazione della seconda dose. - ha ricordato Barbara Rebesco - La schedula di questo vaccino presuppone due dosi, la seconda da somministrare a partire dalla 21ª giornata. Abbiamo già accantonato un 30% di dosi per assicurare, in caso di problemi o inconvenienti che impediscano la consegna, la somministrazione della seconda dose. Questo coinvolge sia i 14 punti individuati che le RSA e va di pari passo con la finalità di mettere in sicurezza personale e strutture di particolare fragilità”.

“Sono arrivate anche le famose siringhe da 1, indispensabili per garantire la precisione del dosaggio e l’abbattimento degli sprechi. - ha aggiunto - Purtroppo non sono arrivate in quantità sufficienti e stiamo sopperendo con le scorte disponibile nei nostri ospedali”.

“La misura dell’impegno, della partecipazione e dell’ingaggio, di tutti gli attori del sistema in questo obiettivo comune, è la progressiva crescita della performance della vaccinazione. - conclude Barbara Rebesco - Siamo passati dalle 2400 dosi di ieri alle 2869 di oggi. Significa che il sistema risponde e c’è grosso impegno da parte di tutti nell’offrire l’unica strategia salvifica rispetto a questa situazione di criticità pandemica”.

“Siamo oltre la pianificazione giornaliera per arrivare all’esaurimento della prima fase. Arriviamo al 53% dei vaccini somministrati su quelli consegnati, per un totale di 8400 vaccini fatte in Liguria” - sottolinea il presidente Toti.