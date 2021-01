Coccole d’inverno: i consigli di Fab SMS per i rituali di benessere

Per ricaricare mente e corpo e ritrovarsi più lucidi, sereni e in salute, perché non approfittare di questi giorni di vacanza per dedicare del tempo alla cura del corpo e della menta? Scopriamo insieme a Fab SMS qualche coccola wellness per iniziare il nuovo anno all’insegna del benessere.

In movimento

L’attività motoria oltre ad apportare indubbi benefici agli apparati cardiovascolare, respiratorio e muscolo-scheletrico, contribuisce a ridurre lo stress emotivo, il livello dei lipidi ematici e influenza positivamente la sfera psicologica. Per un’esperienza di totale benessere, immergiti nei parchi naturali, sperimenta i cammini e i sentieri meno affollati, e osserva il panorama imbiancato. Camminare sulla neve su semplici itinerari o grazie alle ciaspole, fra scenari integri e incontaminati, può diventare una fantastica esperienza non solo per gli occhi, ma anche per lo spirito.

Nutrire i capelli

La maschera per capelli alle castagne è nutriente, idratante e facile da preparare. Lessa 20 castagne e frullale nel mixer con una tazzina di olio di germe di grano e un cucchiaio di henné neutro. Applica l’impacco sui capelli e lascia agire per circa due ore, avvolgendo i capelli con una pellicola trasparente. Risciacqua i capelli con acqua tiepida e procedi con lo shampoo. Le castagne hanno proprietà antiossidanti, rigeneranti e rivitalizzanti: un vero elisir di benessere.

Il pediluvio per piedi stanchi

Per alleviare sensazione di piedi gonfi e stanchi, puoi realizzare un pediluvio con aceto di mele. Scalda una quantità di acqua sufficiente per riempire una bacinella; aggiungi 250 ml di di aceto di mele, 200 grammi di sale marino e 25 grammi di fiori di lavanda essiccati, mescola per un minuto poi immergi i piedi per circa un quarto d’ora. Buon relax!

Un bagno caldo e profumato

L’acqua calda è ricca di proprietà curative per il corpo: rilassa la muscolatura, riduce la tensione e riattiva l’equilibrio psico-fisico. Mentre il vapore permette di aprire i pori della pelle, purificandola da scorie e tossine, l’acqua calda rende la pelle morbida e la nutre in profondità, rendendola visibilmente più luminosa e bella.

Più idratazione per le labbra

Durante l’inverno la pelle del nostro corpo rallenta le sue attività e affronta con più difficoltà le aggressioni del freddo, del vento e dell’umidità. Un buon rimedio per labbra secche e infiammate è il burro di Karité mescolato con due o tre gocce di olio di Argan e altrettante di olio di lavanda. Questo balsamo fai da te si conserva qualche giorno ed è ottimo per proteggere le labbra dagli agenti atmosferici e idratarle in profondità.

