Riva Ligure: Giuffra sul passaggio degli impianti da 2iReteGas a Rivieracqua, "Risultato storico". Rimane aperta la partita sugli indennizzi

“E’ un risultato storico traguardato al termine di un lavoro meticoloso e complesso”: queste le parole usate dal sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra per definire la consegna degli impianti idrici gestiti da 2i Rete Gas a Rivieracqua. Termina così un’era di gestione delle condotte idriche su Riva Ligure e Santo Stefano al Mare, iniziata nel 1999, quando venne stipulato l’atto nei due comuni per l’affidamento, per 15 anni, del servizio alla associazione in partecipazione di imprese fra Riviera Gas S.p.A. e Mariani Energia Duemila S.p.A.

Questo fino al 2012. L’Assemblea dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (AATO) prima, stabilì la non sussistenza del diritto alla prosecuzione della gestione in parola da parte di 2i Rete Gas e, dopo, dispose l’affidamento alla società Rivieracqua della gestione del S.I.I. sull’intero ATO Idrico imperiese. Il cambiamento si sarebbe dovuto perfezionare già nel 2016 ma tra proroghe tecniche e altri passaggi burocratici, dovuti anche al quadro economico difficile legato a Rivieracqua, si è arrivati a oggi.

“Sotto l’impulso del commissario ad acta, la dott.ssa Gaia Checcucci, che ringrazio, siamo arrivati a questo storico passaggio di consegne. Siamo partiti da una situazione complicata ed incancrenita. - commenta Giorgio Giuffra - La nostra amministrazione comunale in questi anni ha voluto tracciare e seguire un percorso improntato alla massima disponibilità, ma sempre nella tutela dei cittadini di Riva Ligure. È stata un’operazione di totale trasparenza. Il dato principale è che si va a consegnare una gestione sana. A tutti gli effetti dal 1° gennaio, è cambiato il rapporto per la gestione del servizio idrico integrato. Inutile nascondere che, andando incontro alla tariffazione unica provinciale, potrebbero avverarsi degli aumenti in bolletta”.

Oltre al passaggio di consegne c’è in ballo anche un’ulteriore partita: l’indennizzo dovuto da Rivieracqua a 2i Rete Gas. Un discorso che riporta la memoria a quanto accaduto nel 2001, quando i pozzi di località Prati a Riva Ligure, vennero contaminati dallo sversamento accidentale di oltre 7mila litri di benzina, dal distributore Esso presente sull’Aurelia. Episodio che comportò un danno per 181.792,83 euro e lavori di adeguamento e potenziamento degli impianti da parte di 2i Rete Gas, per un totale 786.990,50 euro. Era il 2003.

Una vicenda nota che fece capolino nel consiglio comunale di Riva Ligure ancora nel 2016 dove il sindaco Giuffra, al primo mandato, definì come scellerata la decisione presa 13 anni prima dall’allora giunta Montesano che deliberò l’autorizzazione a quell’importo, senza che fosse verificato da un punto di vista tecnico/contabile. Il documento del 2003 della giunta del sindaco Francesco Montesano, diede diritto alla concessionaria di recuperare l’importo degli investimenti effettuati per la quota non ancora ammortizzata ma senza che nessuna somma a bilancio risultasse stanziata.

Di fatto oggi fa fede la delibera del Consiglio Provinciale di Imperia del 2 agosto 2017 dove è stato quantificato il rimborso a 1milione 588mila euro sulla base di quanto ancora dovuto. Il computo attuale però dovrà essere oggetto di ulteriore aggiornamento e verifica entro i prossimi 30 giorni, così come stabilito dal documento di consegna degli impianti.