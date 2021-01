L'influenza degli appuntamenti online sulle relazioni e sull'autostima

La vita sociale è per noi essere umani un bisogno di importanza vitale, all’interno di questo grande insieme di relazioni che chiamiamo appunto vita sociale, i rapporti di tipo sentimentale occupano una posizione di rilievo, perché influiscono sull'autostima molto più di tutti gli altri, e dal momento che dall’autostima personale dipende una moltitudine di fattori è chiaro che una vita amorosa soddisfacente dovrebbe essere la priorità di ogni uomo e donna che aspiri alla felicità.

In che modo gli appuntamenti online influenzano le relazioni moderne?

La grande era della digitalizzazione che ha investito quasi ogni aspetto della nostra vita, naturalmente non ha risparmiato nemmeno la sfera sociale umana, ed allo stesso tempo che i social network hanno saputo occupare ogni spazio possibile, trasponendo online tutti i nostri rapporti, i siti di incontri si sono invece specializzati nelle sole relazioni romantiche.

In America ad inizio 2020, un matrimonio su tre aveva avuto il suo primo incontro online, e con la pandemia di cui siamo stati tutti vittima, durante lo stesso anno questo genere di piattaforma ha assistito ad un enorme incremento della propria utenza.

In futuro l’umanità è chiaramente destinata ad incrementare l’uso dei servizi online e non certo ad allontanarsi da questa tendenza, ma dal momento che per molte persone il cambiamento è stato troppo veloce e brusco, ci sembra che valga la pena spendere qualche parola per descrivere meglio il fenomeno.

Per avere le migliori possibilità di incontrare partner adatti, bisogna tenere presente che gli appuntamenti online sono estremamente popolari. La registrazione a un sito Web come Dammisesso dà sicuramente accesso ad una serie di potenziali partner, ma questo riflette anche quanto sia diventato affollato questo mercato. Avere accesso a più contatti non significa automaticamente che si avrà il successo garantito.

Pro e contro degli appuntamenti online

Come spesso accade per le novità più importanti, anche il mondo degli appuntamenti online ha dovuto vincere forti resistenze prima di conoscere l’attuale fulgore.

Per le personalità carismatiche ed irruenti è chiaro che l’online possa rappresentare un limite al loro potenziale di seduzione, perché la mancanza anche solo di un contatto visivo con l’altra persona toglie molto al loro magnetismo, d’altra parte la stessa mancanza di contatto visivo mette a proprio agio le personalità più timide che non sentendosi addosso la pressione dello sguardo del potenziale partner, si sentono molto più libere di aprirsi ed esprimersi. In generale le persone via chat raggiungono prima l’intimità intellettuale, e durante il primo incontro poche cose riescono a ribaltare l’impressione formatasi online.

È chiaro che però online ed offline siano cose diverse, assoggettate a regole diverse, e sia quindi necessario soprattutto per le vecchie generazioni non nate nell’era digitale, un certo sforzo iniziale per fare il salto.

Sforzo che sarà però ampiamente ricompensato da un numero di contatti infinitamente superiore a quello ottenibile offline, la possibilità di selezionare tra vaste gallerie, e di andare alla ricerca di un partner compatibile forti di strumenti all’avanguardia

Suggerimenti per costruire relazioni sane online

Bisogna come dicevamo imparare le regole di un mondo simile, ma che comunque risponde a regole diverse. Online comandano un buon profilo curato e la trasparenza intellettuale, in generale hanno più successo le persone vere e sincere che gli archetipi pre-costruiti, il saper ascoltare e la volontà d’integrazione. Le comunità sono davvero grandi ed alcune molto specializzate, vale quindi la pena di prendersi qualche minuto per studiare un paio di recensioni, perché non tutti i siti sono uguali.