Trenta nuovi casi positivi al Covid-19 sono stati registrati oggi nel Principato di Monaco e il totale dei contagiati sale a 947 persone.

In ospedale si trovano ricoverati 22 pazienti e tra questi 6 sono in terapia intensiva. Oggi si registrano anche 16 guarigioni, il numero totale dei guariti sale a 763. Infine, sono 108 le persone in cura presso il proprio domicilio.