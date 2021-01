Coronavirus: altre 434 persone vaccinate oggi in provincia, domani tocca all'ospedale di Imperia e alla Rsa di Dolceacqua

Proseguono a ritmo serrato anche nella nostra provincia le vaccinazioni al Covid-19. Come annunciato ieri, nella giornata odierna sono stati vaccinati 240 operatori del personale sanitario al ‘Borea’ di Sanremo ma anche 170 ospiti delle case di riposo ‘Le Grange’ di Riva Ligure (130 persone) e ‘Le Palme’ di Arma di Taggia (40 persone). In totale sono stati 434 i vaccinati di oggi.

Per domani sono previste altre vaccinazioni, questa volta all’ospedale di Imperia e alla casa di cura ‘Tornatore’ di Dolceacqua. Le vaccinazioni anti-Covid procedono a pieno ritmo in tutta la Liguria, dove sono arrivati altri 15 ‘pizza box’, contenenti 17.550 dosi di vaccino, sempre destinate al personale sanitario degli ospedali, ai lavoratori e agli ospiti delle Rsa. Nella nostra provincia (Asl 1) andranno a 31 strutture per un totale di 3.770 nuove vaccinazioni.

La prossima settimana dovrebbero arrivare ulteriori 17 ‘pizza box’ con altre 19.890 dosi. Alisa ha anche confermato che, una quota pari al 30%, viene tenuta da parte per garantire i ‘richiami’ a chi ha già fatto il vaccino.

Tutte le Asl della Liguria proseguono la programmazione della campagna di vaccinazione della popolazione target prevista per la prima fase, secondo il proprio modello operativo. Le strutture residenziali interessate sono 241 (22.450 soggetti interessati).