Avviso meteo Arpal: nevicate a bassa quota in provincia di Imperia, 13 cm a Verdeggia e -7.7 gradi a Poggio Fearza (Foto)

Neve a bassa quota anche in provincia di Imperia, 500- 600 metri con condizioni meteorologiche in graduale attenuazione. E' quanto confermato da Arpal, alla luce delle ultime uscite modellistiche ARPAL nell'ultimo avviso meteo dove è stata prolungata l'allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente e levante, in provincia di Savona e Genova, mentre sul versante imperiese (zona A) rimane l'allerta verde.

In queste ore si sono registrate precipitazioni nevose in buona parte delle zone interne della regione con accumuli che hanno toccato: 16 centimetri a Monte Settepani (Osiglia, Savona), 14 ad Alto Madonna del Lago (Savona), 13 a Verdeggia (Triora, Imperia), 9 a Urbe Vara Superiore (Savona), 8 a Ferrania (Cairo Montenotte, Savona), 7 a Dego Girini (Savona) e Cuccarello (Sesta Godano, La Spezia), 3 a Valbrevenna (Genova) e Amborzasco (Santo Stefano d’Aveto, Genova). Da segnalare anche come il nivometro di Monte Settepani ( a 1375 metri sul livello del mare) registri un accumulo complessivo di ben 141 centimetri. Sulla costa, invece, deboli piogge hanno interessato buona parte dell’arco regionale.

Temperature minime decisamente rigide nelle zone interne. Sono otto le località sotto zero di questa mattina nella nostra provincia: guida come sempre Poggio Fearza con -7,6, seguita da Pigna -4,6, Colle di Nava -4,2, Apricale -3,3, Montalto Carpasio -2,4, Verdeggia -2, Ceriana e Triora -1,2. Poco sopra troviamo: Pieve di Teco 0,3, Pornassio 0,4, Castelvittorio 0,7, Borgomaro 0,8, Seborga 1, Ranzo 1,3, Pontedassio 1,8, Dolcedo 2,6, Rocchetta Nervina 2,7, Cipressa e Dolceacqua 3,4, Diano Marina 3,5, Ventimiglia 4,8, Sanremo 5 e Imperia 5,1.

Per oggi sono attese precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o di temporale. Sul fronte nevicate fenomeni deboli sui versanti padani a bassa quota, spolverate nevose con possibili rovesci e accumuli localmente maggiori sull’interno del settore centrale (zona B, quota neve 300 metri) sulle zone più orientali del Ponente (zona A, provincia di Imperia, quota neve 500-600 metri) e su quelle più occidentali di Levante (zona C, quota neve 500 metri). I fenomeni saranno in graduale attenuazione dalla seconda parte della giornata (con zero termico in leggera risalita dalla serata), preludio a un lento miglioramento atteso per la giornata di domani, mercoledì 6 gennaio.

Ecco i fenomeni meteorologici segnalati dall'Avviso Meteo emesso questa mattina:

Oggi: condizioni di instabilità per il transito di un minimo barico sul Tirreno con precipitazioni sparse che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale al più moderato. Nevicate deboli su D ed E anche a quote basse. Spolverate nevose a quote collinari, con locali cumulate maggiori, su interno di B, interno occidentale di C e interno orientale di A. Fenomeni in graduale attenuazione nella seconda parte della giornata. Vento forte dai quadranti settentrionali su B e C, con locali raffiche fino 60-70 km/h.

Domani: mare localmente agitato per onda formata da sud-ovest su C. Possibili locali gelate nei fondovalle delle zone interne.

Dopodomani, giovedì 7 gennaio: nulla da segnalare