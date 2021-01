Mobilitazione di soccorsi nella tarda mattinata in zona Diano Calderina per un'auto finita fuori strada. La donna alla guida ha perso il controllo del mezzo andando a finire su una fiancata nella vegetazione sottostante.

Oltre alla Croce Bianca di Imperia, sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l'auto e aiutato la donna a uscire dal mezzo.

Per fortuna le condizioni della guidatrice sono buone, tanto da essere soccorsa in codice 'bianco'.