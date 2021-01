Vallecrosia: demolito edificio ex sede Polizia Locale per fare spazio alla nuova biblioteca (Foto)

È iniziata questa mattina la demolizione dell’edificio ex sede della Polizia Locale che, come previsto, farà spazio alla nuova biblioteca connessa al plesso scolastico di via Roma. L’intenzione dell’amministrazione di riqualificare l’area comprendente la ex vaseria Tonet è stata portata a termine. Un altro chiaro segno che descrive il dinamismo evoluzione che Vallecrosia sta vivendo.

Lo afferma orgogliosamente il sindaco Armando Biasi: “Con questa demolizione si chiude un’importante progettualità su quell’area ex vaseria Tonet che la nostra amministrazione ha voluto riqualificare anche con la modifica del nuovo tracciato stradale e una nuova biblioteca che prevedeva appunto la demolizione dell’edificio ex sede dei vigili con spostamento in centrale. Siamo felici di questa scelta, dimostra che Vallecrosia è nel percorso del cambiamento e della crescita di tutta la sua realtà, economica, turistica e culturale”.