Sanremo: Mercato dei Fiori escluso dal Piano di Protezione Civile, dal Comune rassicurano “In linea con la legge che consente di ospitare scuole”

La notizia dell'esclusione del Mercato dei Fiori dal piano di Protezione Civile ha destato più di qualche preoccupazione in città, specie per la presenza all'interno della struttura delle aule che ospitano gli alunni ex 'Pascoli'.

A 24 ore dalla pubblicazione della notizia arriva la nota tecnica del Comune di Sanremo: “Agli atti di questo Comune la struttura è classificata in classe tre, in quanto già destinata a Mercato dei Fiori, ed è assolutamente in linea con quanto previsto dalla legge, che consente agli edifici così classificati di ospitare altresì strutture scolastiche, oltre che quelle mercatali. Per quanto concerne invece la situazione statica del fabbricato, la struttura è assolutamente agibile, ed è bene specificarlo anche al fine di tranquillizzare i fruitori della stessa”.

“Va altresì specificato che la struttura, già oggetto di ingenti investimenti negli ultimi anni da parte dell’Amministrazione Biancheri, è coinvolta in un’importante programmazione che interesserà anche la parte legata all’antisismica, con adeguamenti che si sono resi necessari nel corso del tempo per l’avvicendamento delle varie norme in materia - prosegue la nota di Palazzo Bellevue - Amaie Energia e Servizi srl (concessionaria temporanea della struttura nonché, in ragione di procedimento in itinere, futura concessionaria definitiva) è stata infatti autorizzata a procedere all’affidamento dell’incarico per la realizzazione dell’adeguamento sismico del fabbricato alle norme vigenti”.

“Nel frattempo, il Comune di Sanremo il 30 novembre scorso ha presentato alla Regione Liguria, nell’ambito della programmazione Recovery Fund, istanza di finanziamento per i lavori necessari all’ammodernamento dell’edificio, ed è in attesa di comunicazioni a riguardo - conclude la nota del Comune di Sanremo - in difetto, Amaie Energia procederà autonomamente come da piano di investimenti previsto”.