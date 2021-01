Sanremo: incertezza sulla riapertura delle Superiori, il preside del ‘Cassini’ “La mattina del 5 le famiglie devono sapere se il figlio andrà a scuola o no”

“Sulla scuola non c’è una posizione univoca, alla mattina del 5 gennaio penso che una famiglia debba sapere se il figlio deve venire a scuola o no”. Con queste parole il dirigente del Liceo ‘Cassini’ di Sanremo, Claudio Valleggi, commenta la situazione di grande incertezza nella quale il personale scolastico si trova a organizzare un ritorno a scuola a dir poco complicato.

Le ultime indicazioni del governo pare indichino la riapertura in presenza per l’11 gennaio, andando incontro ai governatori delle regioni che chiedevano di non riaprire per soli due giorni: il 7 e l’8 gennaio. Ma è ancora tutto in dubbio.

“Ci sentiamo come una nave nella tempesta, l’attività didattica va avanti però di certo siamo in difficoltà per le indicazioni che arrivano dal Ministero - aggiunge il dirigente Valleggi - abbiamo fatto una circolare per organizzare il 75% in presenza e il 25% a distanza, ieri invece ho firmato il 50-50 e ora dalla bozza pare che sia tutto rinviato. Attendiamo ulteriori indicazioni, ma alla mattina del 5 gennaio penso che una famiglia debba sapere se il figlio deve venire a scuola o no. La ‘macchina’ scolastica lavora, ma ha i suoi tempi e dovrò chiedere al personale di entrare in servizio anche se era già stato preallertato siccome la cosa era nell’aria. Tutto questo mi lascia amareggiato”.

“Sulla scuola manca una posizione univoca, il Ministro Azzolina punta sul 7 gennaio mentre molti governatori regionali dicono che non è opportuno andare a scuola il 7 e l’8 - prosegue il dirigente Valleggi - un po’ infastidisce perché io al 4 pomeriggio avevo delle disposizioni per il 50% in presenza e il 50% a distanza, abbiamo fatto anche delle riunioni con il Prefetto e dietro c’è stato del lavoro”.

“Nella circolare ho specificato che gli aspetti organizzativi seguono l’andamento epidemiologico e sicuramente sono queste le preoccupazioni che guidano l’azione pubblica - conclude il dirigente del ‘Cassini’ - un certo disagio c’è, lo avverto io come dirigente e immagino che lo vivano anche insegnanti, studenti e famiglie”.