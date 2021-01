Per il suo futuro Sanremo punta sugli ampi spazi pubblici, Donzella: “In piazza Eroi un’area per manifestazioni turistiche e sportive”

Sanremo vuole chiudere un 2020 da dimenticare per concentrarsi sul proprio futuro. E proprio di futuro ha parlato l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sanremo, Massimo Donzella. Tra i tanti progetti in cantiere, l’assessore Donzella ha puntato su quelli che riguarderanno le piazze, considerate cruciali per il futuro turistico e urbanistico della Città dei Fiori.

“Sanremo è una città che ha moltissimo verde e dobbiamo continuare in questa direzione soprattutto ripiantando dopo ciò che è successo alle nostre palme con il punteruolo rosso - ha dichiarato Donzella - abbiamo giardini di pregio, ma dobbiamo anche avere degli spazi da destinare ai turisti dove poter godere della città e del clima”.

L’attenzione dell’amministrazione è puntata in queste settimane soprattutto su piazza Eroi Sanremesi, dove sta prendendo piede il progetto del posteggio interrato che la città attende da decenni. “Andremo a realizzare un parcheggio sotterraneo con 201 posti all’altezza dell’attuale posteggio a raso - ha aggiunto Donzella - allo stesso tempo riqualificheremo l’area con la realizzazione di una piazza con molto verde, in sintonia con l’intorno, con gli edifici di pregio e con la Pigna. Sarà una piazza per manifestazioni turistiche e sportive. Un’area ludica e di svago in una zona che ritengo debba essere di serie A”.

L’importante progetto per la costruzione del parcheggio interrato vedrà il Comune impegnato per una cifra che raggiungerà i 13 milioni di euro, ma il tutto sarà finanziabile grazie agli introiti del posteggio e con il contributo Rai.

Guarda l'estratto dell'intervista: