Consiglio dei Ministri nella notte: le scuole Superiori torneranno in presenza solo l'11 gennaio

Si tornerà in classe solo l’11 gennaio, sempre che la situazione pandemica lo consenta. E’ questa la decisione presa stanotte dal Consiglio dei Ministri che, quindi, rinvia il ritorno in classe degli studenti. Ma, per questo, bisognerà attendere le comunicazioni dell’Iss di venerdì prossimo, in relazione al ‘colore’ delle regioni che, se rosse, non consentiranno la ripresa dell’attività scolastica in presenza.

La decisione è arrivata anche dopo l'annuncio di alcune Regioni di non voler riprendere il 7 e di rinviare al 15 gennaio e, alla fine, è stato deciso per l’11 gennaio ma, attenzione, solo per le superiori perché Elementari e Medie riapriranno invece regolarmente il 7.

Sempre dal Consiglio dei Ministri di ieri si va verso la zona ‘arancione’ nei weekend, con il divieto di spostamento tra le regioni e la norma che prevede la possibilità di spostarsi verso un'altra abitazione nella regione per un massimo due persone. Sarà quindi vietato, tra il 7 e il 15 gennaio, lo spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome. Rimangono consentiti li spostamenti motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità.