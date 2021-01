A gennaio Open Day virtuali o in presenza con l'istituto Alberghiero di Arma di Taggia, via anche alle iscrizioni

Sabato torna l'appuntamento con gli Open Day all’Istituto Alberghiero di Arma di Taggia. Tre appuntamenti durante questo mese, il 9, il 16 e il 23 gennaio, per conoscere l’offerta formativa dell’Istituto Alberghiero, grazie ad un virtual tour, cliccando QUI o in presenza, in sicurezza, prendendo appuntamento.

Questa sarà anche l'occasione per presentare domanda di iscrizione presso il noto istituto, eccellenza della provincia di Imperia che ogni anno forma i giovani protagonisti del mondo della ristorazione del domani. L'Alberghiero in questi anni grazie ai suoi studenti è stato tra i protagonisti dei più prestigiosi concorsi internazionali di cucina e sala. I partecipanti agli Open Day potranno familiarizzare con questo mondo ma anche con show cooking, bar tendering, carving e flambè, oltre ai laboratori di analisi sensoriale, chimica e fisica in cucina e alimentazione sostenibile.

“Il nostro personale per l’orientamento e i docenti, sono pronti ad accogliere i ragazzi e le loro famiglie interessati a conoscere la nostra scuola, nel corso di queste giornate. - spiegano dall’Istituto di Istruzione Superiore E. Ruffini - D.Aicardi - Vi aspettiamo online sulla piattaforma meet dalle 9 alle 10.30, sabato prossimo ma anche il 16 e il 23 gennaio. Offriamo anche la possibilità di visitare l’Istituto in presenza, dalle 11 alle 17, in sicurezza, nel pieno rispetto delle misure anti Covid. Basterà prendere appuntamento e programmare la visita, contattando i numeri di telefono 0184 46 10 82 oppure 331 40 91 835. In alternativa si possono chiedere informazioni scrivendo all’indirizzo email orientamento.alberghiero@iisruffiniaicardi.it”