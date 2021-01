40 anni di attività per la Compagnia Arcieri di San Bartolomeo al Mare, Urso "Importante elemento di aggregazione"

E’ l’anno del 40esimo compleanno per la Compagnia Arcieri di San Bartolomeo al Mare, che a settembre festeggerà le prime quattro decadi di esistenza, condite da numerosi successi e affermazioni. Sempre sotto la guida del Presidente Roberto Heger, la Compagnia Arcieri di San Bartolomeo al Mare si è fatta apprezzare per aver partecipato a gare e tornei in tutta Italia e in tutta Europa e per aver essa stessa organizzato numerosi appuntamenti di diversi livelli, grazie alle infrastrutture di cui può usufruire, all’aperto il campo di tiro con l’arco in via degli Orti, al chiuso la palestra in piazza ai Caduti.

Oggi sono 45 i soci-atleti, di cui 10 delle categorie giovanili. L’attività è sospesa a causa dell’emergenza sanitaria, come ovviamente anche i corsi di avviamento alla disciplina, che normalmente consentono ai neofiti di avvicinarsi a questo sport.





Nella bacheca della Compagnia Arcieri di San Bartolomeo al Mare non mancano titoli e medaglie, in particolare un bronzo agli Europei juniores nel 1985 e numerosi titoli italiani nelle varie specialità negli anni successivi, successi che hanno contribuito a far riconoscere dal CONI al sodalizio prima la Stella di bronzo, poi quella d’Argento al merito sportivo.





“La Compagnia Arcieri di San Bartolomeo al Mare è un importante elemento di aggregazione, gestita da persone serie, che auspico continui almeno per altri 40 anni e più a fare attività sportiva nel nostro Comune”, commenta il Sindaco, Valerio Urso.





“Dopo 40 anni la passione non è cambiata e l’attività prosegue costantemente – ribadisce Roberto Heger -. Un saluto anche ai “colleghi” dell’Archery club di Ventimiglia che festeggiano quest’anno 40 anni di esistenza come noi”.