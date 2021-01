Imperia: lettrice scrive per ringraziare il personale del pronto soccorso per le cure di ieri alla madre

Una nostra lettrice, Antonella Cabrini, ci ha scritto per ringraziare il personale dell’ospedale di Imperia:

“In questo particolare momento di forte stress lavorativo dovuto alla pandemia, desidero ringraziare i medici, gli infermieri ed il personale tutto, del pronto soccorso dell’ospedale di Imperia per la competenza, la professionalità e la grande umanità dimostrata nel prendersi cura di mia mamma Carla, nella mattinata di ieri. Grazie per la gentilezza e l’amorevolezza con la quale svolgete questa ‘missione’ di vitale importanza per tutti noi!”