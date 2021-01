Mercato fiori Sanremo escluso da piano Protezione civile, Baggioli e Badino (FI): "Circostanza molto grave"

“Apprendiamo con rammarico quanto esposto da Sanremo News che riporta, in sostanza, l’esclusione del Mercato dei Fiori dal Piano Comunale di Protezione Civile”. Ad intervenire sull’argomento sono Simone Baggioli e Patrizia Badino del Gruppo Consigliare Forza Italia matuziano.

“In particolare si legge, a firma dell’Ing. Manfredi – spiegano Baggioli e Badino -, che la struttura del sito di Valle Armea, nella quale oggi si svolge attività didattica dei nostri ragazzi oltre a varie attività sportive, non rispetti i requisiti antisismici previsti dalle norme tecniche, puntando il dito anche su tutte le aree adiacenti. Il tecnico invita, altresì, e per precauzione, al non utilizzo degli spazi per gli scopi previsti dalla Giunta Comunale intendendo, ovviamente, le attività scolastiche, ricreative e sportive.

A tal proposito, il Gruppo Consigliare di Forza Italia, chiede un urgente e monotematico Consiglio Comunale sul tema in oggetto invitando fin d’ora il Sindaco e la Giunta ad attivarsi celermente affinché si proceda al trasferimento di tutte le attività svolte all’interno del complesso immobiliare non a norma (oltre, ovviamente, al personale e totalità dei fruitori), investendo contestualmente sull’adeguamento strutturale degli edifici (antisismica e antincendio). Riteniamo la circostanza molto grave - concludono i due consiglieri di Forza Italia -, conseguenza di un’accentuata superficialità nell’operato della Giunta Comunale su tematiche strategiche, di interesse pubblico oltre che di pubblica incolumità”.