Sanremo: il Primario delle Malattie Infettive oggi in visita a casa Serena "Situazione sotto controllo"

Visita del Primario delle Malattie Infettive del ‘Borea’ di Sanremo, questa mattina alla casa di riposo per anziani ‘Casa Serena’ di Poggio, frazione matuziana dove si è creato un vero e proprio ‘cluster’ di Covid-19 da alcuni giorni.

Dopo il primo operatore contagiato nei giorni scorsi, infatti, il Comune ha fatto fare i tamponi a tutti gli ospiti e gli operatori, dai quali sono emersi 36 positivi tra i primi e 14 tra gli altri. Il Prof. Cenderello ha fatto le sue valutazioni all’interno della struttura e ha confermato che, a livello sanitario la situazione è sotto controllo, tra un ospite che è stato ricoverato in ospedale, visto che le sue condizioni si sono leggermente aggravate.

Intanto, questa mattina l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Sanremo, ha parlato con i vertici dell’Asl 1 Imperiese che ha confermato la possibilità di inviare altri due infermieri oltre a quello che ha iniziato a lavorare già questa mattina, insieme a tre o quattro Oss per sopperire alle assenze del personale, dovute alla quarantena dei 14 operatori risultati positivi. In aiuto nella casa di riposo oggi sono arrivati anche alcuni uomini della Protezione Civile.

A breve verranno eseguiti altri tamponi su ospiti e operatori che erano risultati positivi mentre, al momento, è stata rinviata la data dei vaccini che erano previsti in questi giorni. Ovviamente, vista la situazione si è preferito attendere qualche giorno in modo da capire come si evolverà il cluster. All’interno, lo ricordiamo, tutti gli ospiti sono confinati nelle loro stanze.