Sanremo: restyling di via Matteotti entro il prossimo Festival con attenzione al verde e all’eliminazione di barriere architettoniche

Il cantiere si fa giorno dopo giorno sempre più ‘leggero’, ma quando finiranno i lavori per il restyling dell’ultimo tratto di via Matteotti. Nel suo intervento a ‘2 Ciapetti con Federico’ l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella, fissa un punto fermo: “Verrà finito prima del prossimo Festival”. Ricordiamo che, per il momento, la 71ª edizione del Festival è fissata per la settimana dal 2 al 6 marzo.

E sarà un intervento all’insegna dell’estetica e dell’incisività, con grande attenzione all’immagine della zona, ma anche alla sua fruibilità. “Abbiamo avuto una particolare per l’eliminazione delle barriere architettoniche - conclude Donzella - arrederemo la via con il verde che è indispensabile per una città come la nostra”.

