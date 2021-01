Sanremo: per piazza Colombo un futuro senza auto e bus, Donzella “Inaccettabile avere smog e traffico vicino a via Matteotti e all’Ariston”

Nel disegnare il proprio futuro, Sanremo non può prescindere da piazza Colombo. Un’ampia area troppo spesso dimenticata e che negli anni è diventata punto di riferimento per personaggi poco raccomandabili, specie nella trasandata zona del solettone. Ma tutto sarà un ricordo quando prenderà piede il progetto che l’amministrazione ha in cantiere.

Nel futuro di piazza Colombo non ci saranno auto e bus, l’intera area diventerà Ztl o area pedonale. “Non è accettabile che in un’epoca come la nostra, con scelte di una certa qualità, si trovino ancora pullman, traffico congestionato e smog vicino alla via dello shopping e all’Ariston - ha dichiarato l’assessore Donzella - il futuro è una Ztl, se non addirittura zona pedonale, che va a unirsi a via Matteotti e via Palazzo che diventeranno sempre più belle e attraenti”.

Dove finiranno i bus? Nei progetti dell’amministrazione il piano terra del Mercato dei Fiori che diventerà il deposito che ospiterà i bus sia dell’autostazione di piazza Colombo che dell’officina di corso Cavallotti. “Piazza Colombo sarà oggetto di una grande riqualificazione - conclude Donzella - dell’essere un’area della quale i cittadini si devono riappropriare”.

Guarda l'estratto dell'intervista: