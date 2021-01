Sanremo: l’amministrazione dà il buon esempio con un convinto ‘sì’ al vaccino anti covid, Biancheri “Spero che tanti italiani lo facciano per lasciarci alle spalle questo periodo”

Il vaccino anti covid arriva anche in provincia di Imperia e parte così il piano vaccinale di Asl1. La priorità sarà data, giustamente, al personale sanitario e a tutti coloro che sono maggiormente esposti al rischio contagio. Poi, secondo le graduatorie, tutti ne avranno diritto, ma non ci sarà obbligo.

L’amministrazione comunale sanremese vuole dare il buon esempio e i suoi rappresentanti non hanno dubbi. Abbiamo chiesto a molti amministratori locali se fossero ben disposti in merito al vaccino e dalla giunta di Sanremo arriva un convinto ‘sì’.

“Appena sarà il mio turno mi vaccinerò subito - commenta il sindaco Alberto Biancheri - spero che tanti italiani lo facciano, in modo da lasciarci alle spalle il prima possibile questo periodo che ha portato sofferenze e grandi problematiche”.

Sulla stessa linea anche il video sindaco Costanza Pireri: “Lo farei subito sia per la mia protezione che per incentivare gli altri a farlo per la tutela di tutti”.

Le fa eco l’assessore a Turismo e Manifestazioni, Giuseppe Faraldi: “Sì, lo farei immediatamente perché è l’unica strada percorribile ed è un segno di attenzione e cura verso me stesso e verso chi mi circonda”.

“Sì, farò il vaccino poiché è un preciso dovere nei confronti delle persone che mi stanno vicino, di quelle che frequento e di me stesso - ha risposto l'assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella - ne discende però che in alcun modo intendo essere preferito in termini temporali verso coloro che sono più deboli o anziani, maggiormente esposti o affetti da patologie”.

Al coro di risposte positive si aggiunge anche il 'sì' dell’assessore al Bilancio e alle Partecipate, Massimo Rossano e dell'assessore alla Cultura, Silvana Ormea.