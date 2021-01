Sanremo: il Mercato dei Fiori ‘non rispetta i requisiti antisismici’, escluso dal piano comunale di Protezione Civile

Il 2020 del Comune di Sanremo si è chiuso con una modifica al Piano della Protezione Civile che riguarda un edificio a dir poco strategico per il presente e il futuro della città. In base alla relazione dell’Ing. Manfredi, il Mercato dei Fiori è stato escluso dal Piano Comunale di Protezione Civile siccome ‘non rispetta i requisiti antisismici’, come si legge sul documento pubblicato all’albo pretorio del Comune. Una decisione che desta quale pensiero, in particolare dopo la realizzazione delle aule che ospitano gli alunni ex ‘Pascoli’. Da non dimenticare anche i molti progetti che l’amministrazione sta incentrando sul mercato dei Fiori, edificio più volte ricorrente nei progetti futuri di Palazzo Bellevue.

Sulla delibera di giunta pubblicata all’albo si legge: “La struttura del Mercato dei Fiori risulta costruzione compresa in Classe 3 e non rispetta i requisiti antisismici previsti dalle norme tecniche per le costruzioni necessari ad un utilizzo a fini strategici” e poi “L’Ingegnere Manfredi ritiene che la predetta struttura e, per un principio di massima precauzione, anche tutte le aree adiacenti, non possano essere utilizzate per gli scopi previsti e debbano essere stralciate dal Piano Comunale di Protezione Civile”.

La delibera regionale del 2003 prevede che tutti i fabbricati facenti parte del Piano di Protezione Civile sono compresi nelle opere strategiche e, quindi, in Classe 4 e proprio il settore Protezione Civile della Regione Liguria ha previsto lo stralcio del Mercato dei Fiori dal Piano Comunale. Per questi motivi la giunta del 24 dicembre scorso ha deliberato lo stralcio del Mercato dei Fiori dal Piano Comune di Protezione Civile dando poi atto della responsabilità del procedimento al comandante della Polizia Municipale, Claudio Frattarola, che si è già attivato per portare avanti gli atti conseguenti.

Una decisione che arriva proprio in un periodo storico nel quale l’amministrazione sta incentrando molto del proprio operato sul Mercato dei Fiori: dalle nuove aule per gli alunni ex ‘Pascoli’, alla possibile realizzazione di un polo scolastico, senza dimenticare i campi da pallavolo e basket o il progetto per la realizzazione del deposito RT al piano terreno.