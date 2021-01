Sanremo: il Comune acquista 70 copie del libro su Pippo Barzizza scritto da Freddy Colt

Il Comune di Sanremo acquisterà 70 copie del libro “Pippo Barzizza. Vita e opere del ‘re del jazz’ italiano” scritto dal musicista sanremese Freddy Colt. Gli uffici hanno dato l’ok alla spesa di 1.600 euro per acquistare i volumi che, stando a quanto si legge sul documento di Palazzo Bellevue, saranno tutte destinate alla Biblioteca comunale.

Il Comune ha deciso l’acquisto dato “il legame del grande musicista Pippo Barzizza con la città di Sanremo dove, per problemi di salute che lo avevano costretto ad allontanarsi dal palcoscenico, ha vissuto dal 1960 fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 1994, dedicando tempo, capacità ed esperienza non più a platee esigenti, ma ad un gran numero di allievi giovani e meno giovani e trasformando il suo studio in una vera sala di registrazione”.