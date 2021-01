Sanremo: giusto investire sulla comunicazione per l'outdoor...ma almeno sarebbe bene controllare i cartelli prima di appenderli (Foto)

La nuova cartellonistica per i ciclisti che amano l'entroterra di Sanremo è senza dubbio una marcia in più per il mondo dell'outdoor. Tra i progetti era prevista anche la comunicazione per fare in modo che i tracciati fossero facilmente raggiungibili da tutti...ma almeno sarebbe stato opportuno controllare i cartelli prima di di appenderli.

Come vediamo in foto, la brutta figura è dietro l'angolo e il cartello con l'errore di battitura è ormai un classico dei social.