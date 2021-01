Sanremo: dalla Regione contributo di 14 mila euro per le luminarie natalizie, Faraldi “Segnale di attenzione per la nostra città”

Le casse del Comune di Sanremo hanno registrato nelle ultime ore una piacevole novità nei conti pubblici locali. La Regione Liguria, grazie al bando al quale Palazzo Bellevue ha partecipato, ha contribuito con 14 mila euro al finanziamento delle luminarie natalizie che stanno abbellendo le vie di Sanremo durante le feste e che, come da tradizione matuziana, resteranno fino al Festival (a eccezione delle decorazioni prettamente natalizie).

“Registriamo con piacere il contributo della Regione Liguria, un finanziamento che dimostra l'interesse nei confronti della nostra città - commenta ai nostri microfoni Giuseppe Faraldi, assessore a Turismo e Manifestazioni del Comune di Sanremo - un ringraziamento anche all'assessore regionale Gianni Berrino per il sostegno nei confronti della nostra città”.

Il finanziamento è arrivato a Palazzo Bellevue grazie alla partecipazione al bando regionale che prevedeva proprio un contributo (cosa che non accadeva da diverso tempo) per le decorazioni del periodo natalizio.

In totale il Comune di Sanremo ha investito circa 120 mila euro per le iniziative natalizie 2020/2021 tra luminarie, musica in filodiffusione e decorazioni per i cubi di cemento in centro.