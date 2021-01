Sanremo: aperte le selezioni per due posti di servizio civile presso l’Ancos di Confartigianato

L’Ancos di Imperia (Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive della Confartigianato) è stata inserita tra le sedi italiane del progetto di Servizio Civile denominato “Orientati all’assistenza”. Negli uffici di Sanremo potranno essere accolti 2 operatori volontari che avranno il compito di mappare il sistema di welfare territoriale per facilitarne l’accesso. Il bando è rivolto ai giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono vivere un’esperienza di servizio civile.

L’Ancos ha partecipato con un programma denominato “Solidarietà Intergenerazionale: passato, presente e futuro in cammino insieme per una società più inclusiva” che racchiude 4 progetti per i quali i giovani aspiranti volontari possono inviare la propria candidatura. Uno dei quali è appunto quello relativo alla sede di Sanremo.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone cliccando QUI (entro e non oltre le 14 dell'8 febbraio 2021). Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ancos di Confartigianato Imperia scrivendo all’indirizzo rizzi@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524520.