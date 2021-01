Sanremo: affidata la stesura del progetto da 400 mila euro per l’anti incendio in zona ‘Parà’, ‘Marzocco’ e ‘Acque Nere’

Per le alture di Sanremo c’è all’orizzonte un imponente progetto finanziato dalla Regione Liguria per la prevenzione degli incendi. Un investimento da quasi 400 mila euro che permetterà di mettere in sicurezza le zone ‘Acque Nere’, ‘Parà’ e ‘Marzocco’, spesso teatro di incendi nella stagione estiva.

La procedura sta andando avanti e negli ultimi giorni il Comune di Sanremo ha affidato l’incarico per la progettazione e la direzione dei lavori. Se ne occuperà l’angolo sanremese Renato Verruggio per un importo di 32 mila euro.

Nello specifico il progetto finanziato dalla Regione prende il nome di “Adeguamento funzionale del sistema di infrastrutture di protezione contro gli incendi boschivi nell’ambito denominato ‘Acque Nere’, ‘Parà’ e ‘Marzocco’”. L’importo complessivo tra lavori, Iva, incarico tecnico e acquisto attrezzature è di 387 mila euro.