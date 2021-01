Sabato doppio appuntamento con l'open day a distanza del Liceo 'Aprosio' di Ventimiglia

Si apre oggi, in questo periodo di oggettiva incertezza, il periodo delle iscrizioni per l’anno scolastico 2021 – 2022.

Consapevoli del momento complesso e della difficile scelta che i genitori dei ragazzi e delle ragazze di terza media dovranno effettuare, il Liceo 'Aprosio' di Ventimglia propone un’altra giornata di scuola aperta per rispondere alle domande, chiarire dubbi, far conoscere o approfondire la proposta dell’Istituto.

I manifesti affissi a Ventimiglia e Bordighera vogliono essere uno stimolo a considerare la proposta di uno dei tre indirizzi che il Liceo propone: Classico, Scientifico, Linguistico (con terza lingua russo o spagnolo).

Pronti a riprendere le lezioni dopo le vacanze, secondo le modalità che verranno decise, i docenti e gli alunni del Liceo incontreranno sabato in modo virtuale i genitori e, perché no, i figli, veri protagonisti di questa scelta: sul sito del Liceo 'Aprosio' (www.liceoaprosio.it) c'è la possibilità di iscriversi alla giornata di open day secondo una formula già sperimentata con successo nel mese di dicembre. Sarà l’occasione per raccogliere informazioni o chiarire gli ultimi dubbi prima della scelta (da effettuare entro il 25 gennaio) che forse mai come in questo anno è carica di incognite.

Il sito raccoglie inoltre una serie di video realizzati da docenti ed alunni all’insegna di una comunità scolastica che presenta un progetto didattico ed educativo ben strutturato, nel tentativo di offrire al territorio una proposta di qualità.

Il corpo docenti del Liceo 'Aprosio' rinnova quindi l’invito per sabato (previa prenotazione on line necessaria per ricevere il link di partecipazione) dalle 10.30 alle 12.30 o dalle 15 alle 17.

Nella speranza che si possa tornare tra i banchi di scuola presto e in sicurezza.