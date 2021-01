Le speranze per il 2021 viste dal sindaco di Taggia Mario Conio: "Lotterò per far ripartire il cantiere di Area 24"

“Auspico e lotterò per far partire il cantiere di area 24, un cantiere che deve finire e deve ricominciare”.

Questo l’obiettivo su cui il sindaco Mario Conio, intende concentrare la sua azione amministrativa nel 2021. E’ di pochi giorni fa la notizia dell’approvazione della giunta del ‘Piano Triennale delle Opere Pubbliche (che abbiamo presentato in anteprima QUI) . Tre anni, 24 opere calendarizzate per un impegno economico di oltre 24milioni di euro.

Un piano che secondo quanto ci ha raccontato il primo cittadino cambierà radicalmente il volto del territorio e nel 2021 si concentreranno proprio le opere principali, dove spicca anche il cantiere di Area 24. Della svolta per far ripartire la grande incompiuta di Arma se ne era parlato ad agosto scorso in occasione della visita del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti (LINK).



Quindi quali sono i buoni auspici per il nuovo anno che verrà? “Il 2020 è stato un anno molto difficile in cui più che programmare abbiamo dovuto cercare di supportare nostri cittadini in un’attività quotidiana, viste le difficoltà del Covid e delle crisi economica collegata. Nel 2021 dovremo avere maggiore speranza” - sottolinea Conio.