Imperia: rinnovate le cariche della Confraternita di San Pietro Apostolo, Priore è Giorgio Ansaldi

Sono state da poco rinnovate le cariche statutarie della Confraternita di San Pietro Apostolo, eleggendo alla carica di Priore il Confratello Giorgio Ansaldi. Il Consiglio di Amministrazione è stato completato dai Confratelli Giovanni Garibbo, vice Priore; Corrado Gallo, Segretario; Luigi Romano, Tesoriere; Marco Rambaldi, Consigliere; Angelo Sampietro, Consigliere; Carlo Deri, Consigliere; Paolo Mela, Consigliere; Federico Faresin, Consigliere.

La Confraternita di San Pietro Apostolo, fondata il 5 settembre 1599 a Porto Maurizio, negli oltre quattro secoli di vita, in cui ha continuamente operato, ha attraversato varie epoche con ognuna le proprie vicissitudini storiche e sociali che ne hanno caratterizzato la vita cittadina e dell'intero Paese.

Durante questi periodi, nonostante vicende avverse, difficoltà di ogni genere, avvenimenti sfavorevoli è sempre stata funzionante, attiva ed in alcuni periodi storici, è stata un faro, una guida di fede per l'intera città. Conserva con orgoglio tradizioni, riti e culti ormai desueti, momenti di fede popolare, canti ed inni in latino e nella lingua dialettale di Porto Maurizio, tanto che ogni primo sabato del mese la celebrazione della S. Messa nell'Oratorio di San Pietro è accompagnata dai canti in dialetto.

Sabato prossimo l'Oratorio di San Pietro verrà riaperto alle funzioni religiose ed alle 17:30 sarà celebrata la S. Messa.