Il Comune di Vallecrosia contrasta la povertà educativa e lancia il progetto “SPACE”

Il Comune di Vallecrosia, quale capofila, insieme a quello di Bordighera stanno lanciando un progetto socio pedagogico di contrasto alla povertà educativa sul territorio comprensoriale. Saranno coinvolte anche i territori di Ventimiglia, Isolabona e Pigna. “La proposta si svilupperà in tre anni - riferisce l'assessore delegata ai Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia, Marilena Piardi - abbiamo una percentuale del 22% di abbandono scolastico del doppio della media regionale. Più ragazzi/e abbandonano gli studi maggiore sarà la povertà culturale, economica e sociale del comprensorio di questo possiamo esserne certi e proprio per tale motivo abbiamo aderito e collaborato volentieri credendo nel progetto che insieme a varie agenzie educative è stato ideato”.

Giovedì 14 gennaio, alle 17, sulla piattaforma ZOOM sarà presentato il nostro progetto socio pedagogico denominato "SPACE", riferisce sempre l'Assessore Marilena Piardi, realizzato da WeWorld insieme alla Fondazione Somaschi, all'Associazione G.R.A.Z.I.E, ad Asai e Cooperativa Vie d’Incontro, alla Cooperativa Be Free, alla Comunica Sociale, ad Arcoiris e Cooperativa Ex Mé & Affini, all'Associazione L’Impronta e selezionato da "Con I Bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto nasce per migliorare le condizioni sociali e scolastiche di studenti pendolari adolescenti che vivono in aree isolate del territorio italiano ad alto rischio dispersione scolastica e volto a potenziare le comunità che vivono in questi luoghi. Le attività saranno dedicate ai ragazzi che frequentano le scuole medie e superiori che si trovano ad affrontare delicate fasi di passaggio nella loro vita e nel loro percorso scolastico. Sarà uno strumento importante per il territorio di Vallecrosia, Bordighera e dell'intero comprensorio intemelio, anche per questo motivo le due amministrazioni comunali ci hanno creduto e, d'intesa con la Regione Liguria, sono partner istituzionali.



Per iscriversi al convegno di presentazione bisognerà inviare proprio nominativo al seguente link entro il 7 gennaio: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiDngk69eeCeMdqJic6X7AvqhMRkF1Q_T9cI2xJfRskQ6S0Q/viewfo rm?usp=pp_url