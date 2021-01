Taggia: lettrice denuncia problemi alle poste "Apertura solo a giorni alterni, code al freddo e malfunzionamenti, chiedo chiarimenti"

Una nostra lettrice, Milena Guastamacchia, ci ha scritto per denunciare alcune problematiche legate agli uffici postali presenti sul territorio comunale di Taggia.



"Volevo esprimere il forte disagio che ormai da mesi si verifica per poter effettuare delle operazioni all’interno degli uffici postali. Non si capisce il motivo per cui le poste di Arma di Taggia, rimangano aperte solo di mattina e quelle di Levà a giorni alterni, perlopiù con pochi sportelli funzionanti. Ad aggravare ancora di più la situazione è il malfunzionamento dei bancomat postali che o non sono disponibili per assenza di collegamento (per quello di Levà ormai è una tradizione) o per mancanza di denaro".



"Mi chiedo: usufruire del servizio a giorni alterni o solo di mattina evita il contagio da Covid? O piuttosto data le lunghe code anche sotto la pioggia e per la strada, aumenta il rischio di ammalarsi? In coda, peraltro, ci sono spesso persone anziane che faticano a stare in piedi per ore. Come cittadina vorrei che per dovere civico e morale chi di dovere mi desse una risposta esauriente e che chi ne ha davvero facoltà, si attivasse con impegno, per risolvere quanto prima la situazione per il bene comune di tutti gli utenti".