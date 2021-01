Domani, le elezioni per il rinnovo dell’associazione italiana allenatori calcio

L'Associazione Italiana Allenatori di Calcio rinnova le proprie cariche Nazionali, Regionali e Provinciali per il quadriennio 2021/2024 e ricorda ai suoi Allenatori della Sezione di Imperia che le votazioni si svolgeranno il giorno lunedì 04 gennaio 2021 dalle ore 15.00 alle ore 20.00 a Sanremo presso la sede del Sanremo-Rugby in Località Pian di Poma - Pista ciclabile del Parco Costiero della Riviera dei Fiori, 9.

"Con l'occasione si comunica che il Certificato Elettorale funzionale alla partecipazione al voto del 4 gennnaio 2021 potrà essere scaricato, unitamente al modello di autocertificazione, sul portale https://elezioni.assoallenatori.it, registrandosi con i propri dati (mail, n° matricola, n° tessera Aiac). Chi avesse problemi a scaricare il certificato elettorale può presentarsi al seggio munito di Tesserino di Abilitazione, tesserino Aiac e documento di riconoscimento.

In particolare, in base alle indicazioni anzi tempo fornite dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo svolgimento delle elezioni in oggetto sarà regolamentata, per estensione, dalle previsioni precettizie indicate per le riunioni nell'ambito della Pubblica Amministrazione - v. art.1, comma 10, lett o9 del DPCM del 3 dicembre 2020 - : ciò, sia in virtù delle motivate ragioni dettate dalla natura giuridica e dei fini perseguiti dagli Enti e Associazioni sportive coinvolte, che dalle funzioni delle votazioni in questione.

Il tutto nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti, e a condizione che sia rispettato il distanziamento sociale e le precauzioni igienico sanitarie".