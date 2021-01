Con l'iniziativa 'Addobbiamo il Nostro Borgo’, il paese di Castellaro diventa solidale per l’UNICEF

La ‘Pandemia del Coronavirus’ non ha fermato i buoni propositi che sotto l’egida di ‘Amore, Solidarietà, Generosità’, l’Amministrazione Comunale di Castellaro ha invitato i privati cittadini e commercianti a partecipare al concorso ‘Addobbiamo il Nostro Borgo’ giunto alla terza edizione.



"Dopo il successo delle passate edizioni - si spiega nel comunicato -, anche quest’anno con una modifica sostanziale, si è riproposta l’iniziativa sempre con lo scopo di rendere il ‘Borgo Medievale di Castellaro’ affascinante e suggestivo in un clima Natalizio. Per la buona riuscita della kermesse natalizia popolare la cittadinanza ed i commercianti hanno aderito illuminando i balconi, le finestre, le vetrine ed angoli incantevoli del paese con gli addobbi (luminarie, presepi ed alberi…) caratteristici del Santo Natale.



L’Amministrazione Comunale, per ogni adesione all’iniziativa, devolverà un contributo a favore dell’UNICEF Onlus – Comitato Provinciale di Imperia. Babbo Natale ha acceso le ‘Luci del Borgo’ perché ogni luce è un gesto di amore, di solidarietà e di generosità verso i Bambini italiani e di tutto il mondo.

L’Amministrazione Comunale ringrazia la Pro Loco di Castellaro, i volontari (Igor Grigoletto, Pietro Anfossi, Mario Gulli) che hanno collaborato a questa iniziativa ed il referente Unicef di zona sig. Raffaele Regina di Taggia. Gli allestimenti sono visibili dal 18 Dicembre 2020 e perdureranno fino al 6 Gennaio 2021. La Befana spegnerà momentaneamente quelle ‘Luci di Solidarietà’ ma nel cuore di tutti i Bambini rimarrà la dolce speranza di un futuro migliore!!!



I partecipanti sono pregati a trasmettere, le fotografie degli addobbi, per una futura divulgazione, via email all’indirizzo: anagrafe@comunedicastellaro.it e per conoscenza a : raffaele.regina@fastwebnet.it. A tutte le famiglie e attività commerciali che stanno partecipando a questa iniziativa verrà consegnato un oggetto ricordo che potrà essere ritirato a partire da Giovedì 7 Gennaio 2021 contattando la Pro Loco di Castellaro.





Le immagini del sancito ‘Gemellaggio Natalizio’ fra il Comune di Castellaro e l’Unicef Imperia ritraggono il Sindaco Giuseppe Galatà, il Vice-Sindaco Mattia Arnaldi e la Prof.ssa Colomba Tirari Past-President del Comitato UNICEF Provincia di Imperia