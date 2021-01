Vini liguri: per l’Azienda Agricola Lombardi la produzione inizia dall’amore per il vigneto e dalla sua storia

Profumi e sapori mai uguali che sono simbolo di gioia e di un mondo straordinario fatto di storia, territorio e fatica. A Terzorio piccolo comune dell’entroterra della provincia di Imperia, in un’area collinare particolarmente favorevole, circondata da oliveti e da macchia mediterranea l’Azienda Agricola Lombardi sta realizzando il progetto di reimpianto di nuovi vigneti. La viticultura lentamente sta recuperando il terreno perso a vantaggio della floricoltura da alcuni anni in grave crisi. Nei tre ettari coltivati vengono prodotte circa 30.000 bottiglie tra Riviera Ligure di Ponente Pigato, Riviera Ligure di Ponente Rossese, Riviera Ligure di Ponente Vermentino, Rosato IGT Terrazze dell’Imperiese , Riviera Ligure di Ponente Rossese DOC affinato in legno. Vini di grande qualità, ricchi di energia e passione, realizzati da una giovane imprenditrice, Alice Lombardi insieme al padre Franco, con il quale cura sia il lavoro in cantina ed in vigna.

Profumi e sapori mai uguali che sono simbolo di gioia e di un mondo straordinario fatto di storia, territorio e fatica. A Terzorio piccolo comune dell’entroterra della provincia di Imperia, in un’area collinare particolarmente favorevole, circondata da oliveti e da macchia mediterranea l’Azienda Agricola Lombardi sta realizzando il progetto di reimpianto di nuovi vigneti. La viticultura lentamente sta recuperando il terreno perso a vantaggio della floricoltura da alcuni anni in grave crisi. Nei tre ettari coltivati vengono prodotte circa 30.000 bottiglie tra Riviera Ligure di Ponente Pigato, Riviera Ligure di Ponente Rossese, Riviera Ligure di Ponente Vermentino, Rosato IGT Terrazze dell’Imperiese , Riviera Ligure di Ponente Rossese DOC affinato in legno. Vini di grande qualità, ricchi di energia e passione, realizzati da una giovane imprenditrice, Alice Lombardi insieme al padre Franco, con il quale cura sia il lavoro in cantina ed in vigna.