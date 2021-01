Sanremo: doppio intervento del Comune, domani via alla somma urgenza a Bussana e spargisale a San Romolo

Comune di Sanremo operativo su molti fronti anche in questa domenica, durante la quale (come nei giorni scorsi) la sta facendo da padrone il maltempo.

Questa mattina in frazione Bussana, dove sulla strada si è verificato un cedimento, il tratto è stato transennato e messo in sicurezza. Domani è previsto il via ai lavori in somma urgenza.

A San Romolo, invece, è stata inviata una squadra spargisale, vista la nevicata che ha imbiancato la frazione. Tra l’altro, con l’abbassamento delle temperature, nel corso della notte la neve potrebbe ulteriormente abbassarsi di quota.