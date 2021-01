Addio a Mario Rolleri: si è spento a 86 anni il noto campione di body building di Sanremo

Il mondo del fitness della provincia di Imperia piange la scomparsa di Mario Rolleri, ricordato da tutti come 'Master'. Classe 1934, il famoso atleta sanremese è stato campione italiano over 70 della massima federazione italiana di body building (IFBB, International Federation of Body Building).

Nonno e atleta a tempo pieno fino a qualche anno fa, questo 86enne era capace di allenarsi con costanza anche 4 volte alla settimana, dedicando molta attenzione anche alla sua alimentazione. Rolleri era molto conosciuto oltre per essere uno dei pochi boybuilder di età così avanzata, negli anni '80, aveva la avviato la Rolly Sport, una palestra in via Pietro Agosti che in breve tempo lo portò ad avere 300 iscritti.



Sono molti gli appassionati che in queste ore ricordano Rolleri su Facebook. L'86enne matuziano avvicinò tantissimi giovani e meno giovani al mondo della palestra e alla cultura della cura del corpo con l'attività fisica.