Sanremo: situazione di disagio e pericolo in via Borea, la segnalazione di un residente

“Segnalo ancora una volta la grave situazione in via Giovanni Borea a Sanremo, strada molto praticata da auto e moto ad altissima velocità che aumentano la probabilità di un investimento nei pressi del civico 53 dove è presente un attraversamento pedonale che collega Via San Pietro con Salita Ospedale esattamente dove sono presenti i manifesti funebri. Qui è veramente difficile poter attraversare in sicurezza, in quanto non si ferma nessun automobilista o motociclista nonostante il segnale di preavviso e il divieto dei 50 chilometri orari. In più è presente una notevole pozza d'acqua piovana causa buca proprio sulle strisce pedonali dove per attraversare la strada ti prendi una buona parte di acqua sollevata dai veicoli che puntualmente viene lanciata sul viso oltre che all'interno del cancelletto del civico 53. Spero che l'Amministrazione Comunale intervenga urgentemente prima che sia troppo tardi !!!!!! Lorenzo”.