Bordighera: controlli all'entrata dell'ospedale Saint Charles, le perplessità di una lettrice

Buongiorno, chiedo aiuto tramite la vostra redazione per capire le procedure di prevenzione alla salute che ha stabilito asl1 per accedere al pronto soccorso di Bordighera (tra l'altro personale attento ed efficente).

Il primo gennaio, ore 13.37, accompagno mio marito per un malessere al pronto soccorso di Bordighera, per comodità e perché a conoscenza che a Sanremo ci si va solo se si sospetta di avere il covid. Avendo già precedentemente sbagliato ingresso giorni fa per una visita medica specialistica entriamo dall'ingresso principale della struttura dove ad accoglierci c'è il portinaio. Ci prende la temperatura e fa compilare un modulo per i dati covid a mio marito mentre a me viene detto che non posso seguirlo. Giusto per il discorso affollamento accetto. Dopo più di 1 ora perdo contatti telefonici con mio marito mi preoccupo. Decido di affacciarmi per vedere se era ancora in attesa o cosa. Il portinaio non c'è più, è sparito anche il tavolo con i moduli da compilare e il termometro. Entro guardo e in attesa c'è solo più un signore così visto anche il tempo brutto e l'ansia decido di sedermi nella sala d'aspetto del pronto. Nel successivo tempo sono entrate altre persone con accompagnatori per accedere al pronto soccorso senza nessun tipo di controllo covid.

Grazie a Dio il pronto soccorso è funzionante per 24 ore ma il dipendente forse solo per 8 ore, e le altre 16 chi tutela l'utente? Chi controlla gli ingressi nella struttura? Boh quel giorno dopo le 14.30 nessuno ha più controllato gli accesi alla struttura.



Simona O.".