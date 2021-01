Minacce a Toti, Giorgio Mulè (FI): “Disperazione non degeneri in clima d’odio”

“Solidarietà al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti per le minacce inqualificabili ricevute. È comprensibile il disagio economico che affrontano tante categorie ma la disperazione non può mai generare in un clima d’odio che è giusto condannare fermamente”. Lo scrive su Twitter Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.