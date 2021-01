Zero contagi nelle carceri della Liguria: Pagani (UilPa) "Servono ulteriori misure da parte del Governo"

"Non poteva iniziare meglio di così il 2021, nelle carceri liguri il COVID - 19 segna “zero” contagi, tra Poliziotti e detenuti"

E' il dato comunicato da Fabio Pagani, segretario regionale UIL PA Polizia Penitenziaria che poi aggiunge: "Un risultato raggiunto grazie all’amministrazione penitenziaria, ma soprattutto all’attenzione dei Poliziotti che si sono adoperati al meglio nell’indosso dei dispositivi di protezione individuale in numero adeguato e le importanti direttive per prevenire e isolare il contagio".



"Direttive che, anche per un certo effetto sorpresa, erano mancate nella primavera scorsa e quando vi erano state erano parse incoerenti e talvolta persino contraddittorie. - analizza - Sentiamo anche la vicinanza dei Vertici, con il Capo del DAP Petralia che, per la prima volta nella storia del Corpo di Polizia Penitenziaria, ha rivolto un videomessaggio di vicinanza e incoraggiamento agli operatori".

"Non bisogna abbassare la guardia, altrimenti, tutto ciò rischia di non essere sufficiente e di mandare la situazione sanitaria fuori controllo - ricorda Pagani - La Liguria combatte con un sovraffollamento record delle strutture penitenziarie, tra tutte Sanremo con 265 detenuti, Marassi con 650 detenuti, Pontedecimo con 170 detenuti e l’assenza strategica e fondamentale di un carcere, quello di Savona".



"Con il virus che in altre realtà penitenziarie sembra dilagare e del quale chiediamo alla comunità scientifica e a chi di competenza di calcolare l’indice di contagio (Rt) in carcere – continua il segretario della UILPA PP – si impongono urgenti e ulteriori misure da parte del Governo, che muovano su tre principali direttrici: deflazionamento sensibile della densità detentiva; rafforzamento e supporto efficace della Polizia Penitenziaria; potenziamento incisivo dei servizi sanitari nelle carceri".



"I Ministri Bonafede e Speranza e il Presidente Conte ne prendano atto. Le carceri, i detenuti, gli operatori e chi le amministra non possono essere lasciati da soli. Indugiare ancora potrebbe essere funesto!" – conclude Pagani.