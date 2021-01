Sanremo: cavo elettrico si stacca in piazza Cesare Battisti, intervento di Polizia Locale e Vvf (Foto)

Provvidenziale intervento, oggi pomeriggio in piazza Cesare Battisti a Sanremo, da parte di una pattuglia della Polizia Locale, che si è accorta di un cavo elettrico (che probabilmente alimenta le telecamere di sorveglianza della città), che pendeva pericolosamente sulla strada nella corsia destinata al transito dei veicoli.

Sarebbe bastato il passaggio di una moto per agganciarlo con la conseguente caduta a terra del mezzo. Gli agenti hanno subito richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco che, giunti sul posto, hanno provveduto a fissare nuovamente il cavo in aria. Gli agenti, in attesa dei pompieri, hanno impedito che i veicoli in transito lo agganciassero e lo strappassero via causando gravi danni all'impianto.