Allerta meteo gialla fino alle 15 in provincia di Imperia: su Triora registrati 40 cm di neve

In provincia di Imperia, per i comuni dell'entroterra, continuerà fino alle 15 di oggi, sabato 2 gennaio, l'allerta meteo gialla per neve, diramata dal Centro Meteo Arpal Liguria. Le cumulate raggiunte dalla neve stanno aumentando con il passare delle ore di seguito i valori più significativi, con il manto complessivo misurato alle ore 12.00 e l’incremento delle ultime 24 ore:



Triora 40 cm (+11)

Monte Settepani 124 cm (+48)

Ferrania 21 cm (+9)

Dego 50 cm (+38)

Urbe Vara 52 cm (+38)

Campoligure 20 cm (+12)

Valbrevenna 28 cm (+14)

Amborzasco 43 cm (+32)

Cuccarello 10 cm (+2)

"Le precipitazioni continueranno nelle prossime ore in particolare sul ponente regionale. - spiegano da Arpal - Da metà giornata ci aspettiamo un richiamo di aria “calda” da sud ovest che rallenterà la caduta della neve, prima di una tregua vera e propria attesa per l’inizio di domani. Tuttavia dal pomeriggio di domenica assisteremo all’ingresso di nuova aria fredda, i cui effetti saranno valutati anche domani. Per oggi persistono venti di burrasca sul centro-levante (stamane raffiche a 90 km/h a Framura), e il mare continuerà a salire fino a localmente molto agitato, soprattutto lungo le coste spezzine".

Ecco i fenomeni meteorologici segnalati dall’Avviso Meteo emesso questa mattina:

- Oggi, sabato 2 gennaio - Perturbato con precipitazioni diffuse anche in forma di rovescio o temporale, a carattere nevoso a tutte le quote su DE, oltre 300/400 m su interno B occidentale, oltre 1000 m su interno AC; fenomeni in attenuazione nel pomeriggio con quota neve in progressivo rialzo. Venti rafficati tra forti e di burrasca settentrionali su ABD, forti nordorientali su E, tra forti e di burrasca orientali al pomeriggio, di burrasca sudoccidentali in serata su C. Mare in aumento da molto mosso a localmente agitato per onda di libeccio in serata su C.

- Domani, domenica 3 gennaio - Instabile con possibili rovesci o temporali d'intensità al più moderata. Nelle prime ore della notte deboli nevicate oltre 800/1000 m su E e interno C, residue spolverate su D; successivamente non si escludono isolate precipitazioni nevose con possibili spolverate su DE, specie in serata. Venti sudoccidentali inizialmente tra forti e di burrasca in attenuazione a moderati dal mattino su CE; in serata venti da nord, nordovest fino a forti su B. Nelle prime ore mare localmente agitato per onda di libeccio su C, in calo a molto mosso dal mattino.

- Dopodomani, lunedì 4 gennaio - Prosegue la fase perturbata con condizioni di spiccata instabilità anche associata a rovesci o temporali d'intensità al più moderata e possibili deboli nevicate fino a bassa quota su D ed E, più probabili in serata. Venti forti settentrionali su AB.