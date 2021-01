Bonus 110%, Confartigianato Imperia a disposizione per fornire aiuto nelle varie fasi

La Confartigianato di Imperia è a disposizione per illustrare gli adempimenti procedurali richiesti ed i documenti che devono essere forniti per quel che riguarda il bonus detrazioni 110%. "L’Ufficio Tecnico può infatti fornire un servizio di accompagnamento in tutte le fasi dell’intervento, fornendo specifico supporto in merito ai singoli interventi ed all’individuazione della documentazione da produrre in ciascuna fase (avvio dei lavori, stato avanzamento dei lavori, conclusione dei lavori)" - ricordano da Confartigianato.



"Previsto anche un controllo progressivo della documentazione dal punto di vista amministrativo, tecnico-fiscale in linea con la regolamentazione vigente, che può concludersi con il rilascio del visto di conformità ed il trasferimento del credito d’imposta maturato dal cassetto fiscale. - concludono - Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tecnico della Confartigianato di Imperia scrivendo una mail all’indirizzo ufficiotecnico@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524524".